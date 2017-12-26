AK Parti Hacıbektaş İlçe Yöneticilerinden Belediye Başkanı Ünver’e Nezaket Ziyareti

Hacıbektaş Gençlik Kolları Başkanı Emrah Demir ve Kadın Kolları Başkanı Sevilay Karabacak’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı Yusuf Koçak’ da son yıllarda belediyecilik alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Nevşehir’in bu gelişiminde Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de büyük bir payının olduğunu belirterek, Ünver’e teşekkür etti.

Koçak daha sonra ziyaretin anısına üzerinde Hacıbektaş Veli’nin veciz sözlerinin yer aldığı bir plaketi Belediye Başkanı Hasan Ünver’e takdim etti.

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