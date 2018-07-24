AK Parti Gülşehir İlçe Teşkilatından AK Parti Nevşehir Milletvekillerine Ziyaret

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye TBMM’de AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi başkanlığında ziyarette bulunan heyet, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ile de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Açıkgöz, “Gülşehir İlçe Teşkilatımızla milletin evi Gazi #TBMM’de @akpartinevsehir Milletvekilleri olarak bir aradayız.

AK PARTİ Grup Toplantımız için Gazi #TBMM’ye teşrif eden milletimizin lideri, Cumhurun Başkanı, Genel Başkanımız Sn @RT_Erdogan’ı Gülşehir İlçe Teşkilatımızla birlikte Grup Toplantımızı dinledik.

Bizim işimiz sevgi, bizim işimiz gönül işi, bizim gücümüz milletimizin teveccühü. Gülşehir için, Nevşehir için sizlerle 16 yıldır olduğu gibi birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim sevdamız Nevşehir.” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafları çekiminin ardından son buldu.