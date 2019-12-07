AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz NEVÜ’de
Bir Dizi Ziyaret Ve Temaslarda Bulunmak Üzere Nevşehir’e Gelen Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini De Ziyaret Etti.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir’e gelen AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini de ziyaret etti.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin yerleşkesinin ve fiziki şartlarının oldukça güzel olduğunu ifade ederek Rektör Bağlı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Bağlı ile bir süre görüşen ve üniversitenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Rektör Bağlı tarafından ziyaretin anısına plaket takdim edildi.
Cevdet Yılmaz 60. Hükümette Devlet Bakanı, 61. ve 62. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi. 63. Hükümet’te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Yılmaz, 64. Hükümet’te tekrar Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı.
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