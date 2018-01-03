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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Başkan Ünver’i Ziyaret Etti

Sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri ile bir araya gelerek talep ve beklentiler konusunda değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Nevşehir’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret etti,

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Başkan Ünver’i Ziyaret Etti
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AK Parti Nevşehir Milletvekilleri; Mustafa Açıkgöz,Murat Göktürk , Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde milletvekilleri ve teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde sayısız hizmeti Nevşehir’e kazandırdıklarını dile getiren Ünver, hizmetlerin şehre kazandırılmasında büyük katkılar sağlayan başta bu kutlu davanın lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm AK Parti iktidarlarında görev üstlenen bakanlara teşekkür etti. Ünver, birlik ve beraberlik içerisinde Nevşehir’e hizmet etme yönünde atılımların bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılık içerisinde devam edeceğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan’da 2019’a uzanan bu süreçte bugüne kadar 30 u aşkın şehri ziyaret ederek, sivil toplum teşkilatlarıyla bir araya gelip, onların talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini belirtti. Karacan, Nevşehir’de de sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, beklenti ve taleplerin alınarak bir rapor halinde çözümü yönünde Başbakan Binali Yıldırım’a ileteceklerini kaydetti.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına kendisinin kaleme aldığı ‘Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir’ isimli kitabı ile Avanos El Sanatları ürünü Anfora ve üzerinde ilk TBMM binasının resminin bulunduğu tabloyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, ’a takdim etti.

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:46
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