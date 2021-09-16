AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Nevşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Akşam saatlerinde Nevşehir’e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ilk olarak partisinin il başkanlığınca Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 3 Kademeli İl Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı’na katıldı.

Burada AK Parti İl, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri ile bir araya gelen Kandemir ardından Ürgüp ilçesinde düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’nda AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile istişarelerde bulundu.

Kandemir daha sonra ise Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a ziyarette bulundu.

Belediye başkanlık binası önünde Belediye Başkanı Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Kandemir, başkan Savran ile bir süre görüştü.

Savran’dan Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştirilecek çeşitli projelere ilişkin bilgiler alan Kandemir, başarılı çalışmalarından dolayı Savran’ı tebrik etti.

Kandemir, “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın gözünün üzerinde olduğu Nevşehir’de göreve geldiği günden itibaren başarılı çalışmalara imza atan belediye başkanımız Dr. Mehmet Savran’ı kutluyorum. Gayretli ve samimi çalışmalarının devamını diliyorum. Rabbim çalışmalarında güç kuvvet versin” dedi.

Savran’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kandemir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kandemir’e Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında genel merkez teşkilat yöneticilerinin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve parti yöneticileri de eşlik etti.