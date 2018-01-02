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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Nevşehir’e geliyor

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan Nevşehir’e geliyor.

02 Ocak 2018 Salı 16:06
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Nevşehir’e geliyor
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AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, bir takım gezi, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için yarın Nevşehir’e geliyor.
AK Parti 6. Olağan İl Kongresi öncesi Nevşehir’de bir takım ziyaretlerde bulunacak olan Karacan, ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret edecek. Vali Aktaş’tan Nevşehir ile ilgili brifing alacak olan Karacan, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e makamında bir ziyaret gerçekleştirecek. Partisinin İl teşkilatını da ziyaret edecek olan Karacan, burada Partililere hitap edecek.
Nevşehir ziyaretleri kapsamında son olarak Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Vakıf Temsilcileri ile bir araya gelecek olan Karacan, STK’larla bir toplantı gerçekleştirecek. 

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