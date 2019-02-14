AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ürgüp'te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kayakapı Premium caves ve Ürgüp Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız'ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'den Ürgüp'te 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan Yıldız'dan Ürgüp'te yapılan projelerle ilgili bilgi alarak hizmetleri nedeniyle de Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer ve AK Parti Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktürk'de eşlik etti.

Ziyareti nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teşekkür eden Başkan Yıldız, yağlı boya tablo, Ürgüp çini tabağı ve balon figürlü gümüş kolye takdim etti.