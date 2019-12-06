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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir’e geliyor
AK Parti İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan İç Anadolu Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz geliyor.
Nevşehir 06.12.2019, 13:27
AK Parti İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan İç Anadolu Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz geliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz akşam ise Ankara’ya hareket edecek.
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