AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Nevşehir’e geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 5 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan akademik yıl açılış törenine katılmak üzere Nevşehir’e geliyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 4 Kasım Pazar günü Nevşehir’e geliyor. Kurtulmuş’un 4 Kasım Pazar günü herhangi bir programı bulunmazken 5 Kasım Pazartesi günü ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katılacak. Üniversitedeki programın sona ermesinin ardından Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesini ziyaret edecek olan Kurtulmuş öğle yemeğinde ise sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler ile yapacağı toplantının sona ermesinin ardından Genel Başkan Vekili Kurtulmuş daha sonra ise AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Aynı gün akşam AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katılacak olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş toplantının ardından ise Nevşehir’den ayrılacak.