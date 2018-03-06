AK Parti Gençlik Kolları Yöneticilerinden Ünver’e Nezaket Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz başta olmak üzere yöneticileri tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Ünver, gençlik dönemi kurum ve kuruluşlarıyla dar boğazda olan bir Türkiye’de yaşamasına karşın, bugünkü gençliğin kendi tankını, kendi helikopterini, kendi uçağını ve kendi milli silahını yapan, ve dünyanın gıpta ile baktığı bir Türkiye iklimi içerisinde gençliklerini geçirdiklerini anlattı.

Ünver, 2019 yılında iki büyük seçim sürecinin yaşanacağını dile getirerek şöyle konuştu: “ Son yıllarda bir biri ardına gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye artık kendi kabına sığmayacak bir düzeye ulaştı. 2016 yılındaki 15 Temmuz Hain darbe girişimine ve halen sınır güvenliğimizin etkin bir şekilde sağlanması adına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçikleri ve Emniyet teşkilatımızdaki polis kardeşlerimizin ortaklaşa yürüttüğü Afrin’ deki Zeytin Dalı harekâtına rağmen ülkemiz büyük bir kararlılık içerisinde büyümesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefler doğrultusunda, bizlerde ülkemizi daha da ileri düzeylere taşıma adına gerçekleştirilecek yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı ile yapılacak milletvekilliği gibi iki ayrı seçime çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ben sizlerin en iyi bir şekilde bu seçimde etkin hizmetler yürüteceğinize inanıyorum. AK Parti’nin davası bu asil milletin davasıdır. “ dedi.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedeflere ulaşma adına AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları’nın yöneticileri ve üyeleri ile birlikte tam inanç birliği içerisinde bulunduklarını söyledi.

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