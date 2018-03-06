Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

AK Parti Gençlik Kolları Yöneticilerinden Ünver’e Nezaket Ziyareti

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e nezaket ziyaretinde bulundular.

06 Mart 2018 Salı 15:16
AK Parti Gençlik Kolları Yöneticilerinden Ünver’e Nezaket Ziyareti
banner230

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz başta olmak üzere yöneticileri tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Ünver, gençlik dönemi kurum ve kuruluşlarıyla dar boğazda olan bir Türkiye’de yaşamasına karşın, bugünkü gençliğin kendi tankını, kendi helikopterini, kendi uçağını ve kendi milli silahını yapan, ve dünyanın gıpta ile baktığı bir Türkiye iklimi içerisinde gençliklerini geçirdiklerini anlattı.

Ünver, 2019 yılında iki büyük seçim sürecinin yaşanacağını dile getirerek şöyle konuştu: “ Son yıllarda bir biri ardına gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye artık kendi kabına sığmayacak bir düzeye ulaştı. 2016 yılındaki 15 Temmuz Hain darbe girişimine ve halen sınır güvenliğimizin etkin bir şekilde sağlanması adına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçikleri ve Emniyet teşkilatımızdaki polis kardeşlerimizin ortaklaşa yürüttüğü Afrin’ deki Zeytin Dalı harekâtına rağmen ülkemiz büyük bir kararlılık içerisinde büyümesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefler doğrultusunda, bizlerde ülkemizi daha da ileri düzeylere taşıma adına gerçekleştirilecek yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı ile yapılacak milletvekilliği gibi iki ayrı seçime çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ben sizlerin en iyi bir şekilde bu seçimde etkin hizmetler yürüteceğinize inanıyorum. AK Parti’nin davası bu asil milletin davasıdır. “ dedi.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedeflere ulaşma adına AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları’nın yöneticileri ve üyeleri ile birlikte tam inanç birliği içerisinde bulunduklarını söyledi.

.

Son Güncelleme: 06.03.2018 15:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim