AK Parti'den Kadir Gecesinde Hastalara Geçmiş Olsun Ziyareti

Ziyarette konuşan Açıkgöz ; "Nevşehir Devlet Hastanemizde tedavi gören hastalarımıza ve yakınlarına #KadirGecesi’nde geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımızı sunduk. “Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin İnşaAllah. 16 yıldır sağlıkta reform yapan AK PARTİ’dir. 24 Haziran’da milletimizin desteğiyle daha ileri sağlık hizmetini yine @YaparsaAKPartiYapar“ dedi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ise "Nevşehir Devlet hastanemizde acil servis Çalışanlarımız ve hastalarımızın ziyaretlerinde bulunduk. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." açıklamarında bulundu.