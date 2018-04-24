AK Parti'de Milletvekili Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde açıklama yapan İl Başkanı Yanar, AK Parti’den Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemlerinin İl Başkanlığında oluşturulan Milletvekili aday adaylığı başvuru komisyonunca kabul edileceğini belirtti.

29 Nisan 2018 Pazar akşamı sonuna kadar başvuruların yapılacağını belirten Yanar, “Milletvekili aday adaylığı başvurularımız bugün itibariyle başladı ve 29 Nisana kadar devam edecek. Aday adaylığı başvuruları il başkanlığına yapılacaktır. Aday adaylığı bittikten sonra resmi süreç işleyecektir” dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, başvurulara ilişkin şu bilgileri verdi;

“ Milletvekili adaylık başvurusu sırasında, İl başkanlığımızdan alınacak basılı formlar el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle, bizzat yapılacaktır. Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmaz. Adayın başvuru aidatını yatırdığına dair makbuz sureti başvuru formuna eklenecektir. Başvuruya Eklenecek Belgeler ise Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek ve Adliyeden alınacak), Diploma sureti, (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak), Nüfus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik Numarası bulunacak ve Nüfus Müdürlüklerinden alınacak), Askerlik durum belgesi, Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair), 2 adet vesikalık fotoğraf, Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi ”Aday Adayı Olabilmek İçin Gerekli Kanuni Şartlar Milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: En az ilkokul mezunu olmak, Kısıtlı olmamak, Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak (muaf olanlar aday olabilir), Kamu hizmetinden yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) hükmüne göre, Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, yasaklanmış olmamak”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, başvuru ücretlerine ilişkin şu bilgileri verdi;

“Erkek aday adaylarından 6.000 TL, kadın ve 18-25 yaş arası genç (25.06.1993-24.06.2000 tarihleri arasından doğmuş olan) aday adaylarından 3.000 TL, engelli aday adaylarından 1.000 TL başvuru aidatı alınır (Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecektir. Ancak bu kimselerin; duruma dair “Sağlık Kurulu Raporu” veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen “Engelli Kimlik Kartı” suretini ibraz etmeleri Şarttır)”