AK Parti Belediye Başkan adayı Arı, “Gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı polis evi yanında yer alan seçim irtibat bürosunda kadınlarla bir araya geldi. Arı burada yaptığı açıklamada, "Halkımız bizi bu şerefli göreve layık görürse kendi dönemimizde kadınlara ve gençlere çalışmalarımızda ve projelerimizde pozitif ayrımcılık yapacağız. Nevşehir’de yaşayan kadınlar bu dönemde sosyal ve ekonomik açıdan bir çok yeni imkana kavuşmuş olacaklar. Öncelikli projelerimiz arasında kadınlara yönelik istihdam merkezleri, hanımlar lokali, kreş ve gündüz bakım evleri yer alıyor" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan adayı Rasim Arı programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansını, KOSGEB’i ve sağlık ocağını ziyaret ettikten sonra Cevher Dudayev mahallesinde yer alan iş merkezine giderek esnafla bir araya geldi.

Arı programının akşam bölümünü ise ev ziyaretlerine ayırdı. Vatandaşların evlerine misafir olan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı projeleri ve çalışmaları hakkında çeşitli bilgilendirmeler yaparken vatandaşlar da Arı’nın ziyaretinden ve samimi yaklaşımından ötürü memnuniyetlerini ilettiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 13:58