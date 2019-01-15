AK Parti Belediye Başkan adayı Arı, “Biz vatandaşlarımızın oylarına değil gönüllerine talibiz”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı programına Lale Sanayi esnafını ziyaret ederek başladı. Lale Sanayinde yer alan iş yerlerini gezen Arı esnafla ve çalışanlarla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı Lale Sanayi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, " Yatırımcılar güven duymadıkları ortamda yatırım yapmaktan kaçınırlar. Bu sebeple biz Nevşehir’i yatırımcılar için öncelikle güven duyulan bir yer haline getireceğiz. Sonrasında Nevşehir’e daha fazla yatırımcı çekebilmek adına her türlü girişimde bulunacağız. Bu şehir için yatırım yapmak herkese gerekli kolaylıkları sağlamak bizim görevimiz olacak. Büyüyen sanayi şehrimizdeki istihdam sorununa çözüm sağlayan seçeneklerden biri olacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı akşam ise ev ziyaretlerine bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Arı burada yaptığı açıklamada da, "Biz vatandaşlarımızın oylarına değil gönüllerine talibiz. Vatandaşlarımızın gönüllerinde yer edinebilmek için çok çalışacağız, şehrimizi hak ettiği yere ulaştıracağız en önemlisi de şu anki muhabbetimizi seçimden sonra da devam ettireceğiz. İşte biz bütün bunları gerçekleştirdiğimiz anda gönüllerde kendimize yer bulabiliriz" dedi.