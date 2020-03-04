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AK Parti Avanos İlçe teşkilatı yöneticileri, Süslü’yü ziyaret etti
Ak Parti Avanos İlçe Yöneticilerinden Ethem Demirtaş Ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü Ziyaret Etti.
Nevşehir 04.03.2020, 16:00
AK Parti Avanos İlçe yöneticilerinden Ethem Demirtaş ve Ömer Yasakçı, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ziyaretlerinden dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür ederken AK Parti 7.Olağan kongresinin Avanos için hayırlı olmasını diliyorum dedi.