Son Dakika
AK Parti Avanos İlçe Başkanlığına Atama Yapıldı
Nevşehir 09.10.2019, 21:46 09.10.2019, 21:58
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada "Yerel ve genelde yapılan istişareler ile gerçekleşen temayül sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir in onayı ile Avanos İlçe Başkanlığına Fatma Parmaksız atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah.. Hayırlı uğurlu olsun.." dedi.
17°
açık
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:33
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:35