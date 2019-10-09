AK Parti Avanos İlçe Başkanlığına Atama Yapıldı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada "Yerel ve genelde yapılan istişareler ile gerçekleşen temayül sonucunda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir in onayı ile Avanos İlçe Başkanlığına Fatma Parmaksız atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah.. Hayırlı uğurlu olsun.." dedi.