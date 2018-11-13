AK Parti Aday Adayı Arı’dan Başkan Salaş'a Ziyaret

31 Mart Yerel Seçim süreci tüm hızıyla sürerken AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkan Aday Adayı Rasim Arı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir için hazırladığı projeleri anlatan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan aday adayı Rasim Arı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel merkezimiz, parti teşkilatımız olur verirse ve halkımız teveccüh gösterirse biz bu göreve hazırız" dedi.

'Bir hayalimiz var' diyerek çıktığımız bu yolda, Nevşehir'imizi, Borsamızla, Odalarımızla, Basınımızla, Siyasetçilerimizle, Sanayicilerimizle, Esnaflarımızla, Üniversitemizle, Muhtarlarımızla, Kadınlarımızla, Gençlerimizle, Çocuklarımızla birlikte yönetmek ve İçimizdeki Heyecanımızı Dalga Dalga Nevşehir'imizin Bütün Mahallelerine, Bütün Belde ve Köylerine Yaymaya Kararlı Olduğumuz İçin Nevşehir Belediye Başkanlığına talibiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ta, ortak akıl ile çok güzel işlerin hayata geçirilebileceğini, Nevşehir için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizerek, makamına gelen tüm siyasi parti aday adaylarının baştacı olduğunu belirtirek, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Aday Adayı Rasim Arı’ya çıkmış olduğu bu Aday Adaylığı sürecinde başarılar diledi.