Ak Parti 20 Nisan Tarihli Ziyaretleri

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Milletvekili adayları, Nevşehir’deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver,AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve çok sayıda Parti yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği, Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası, Nevşehir Muhtarlar Derneği, Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti, İnternet Gazetecileri Derneği, Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile Ziraat Odası yöneticilerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde konuşan AK Parti Milletvekili adayları, toplumun en dinamik gücü konumundaki sivil toplum örgütlerine iktidarları döneminde ciddi katkılar sağladıklarını belirttiler. Güçlü sivil toplum mekanizmalarının toplumun genel anlamda büyüme sürecine ulaşılmada, temel bir değer ortaya koyduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili adayları, bundan sonraki dönemde de aynı kararlılık içerisinde çalışmaların sergileneceğini vurguladılar.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2015, 00:24