AK Kadrolar dört bir koldan seçime çalışıyor

AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz ve İl Başkanı M. Rauf Yanar, hafta sonunda önce bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla hasbihal etti, ardından M. Akif Ersoy mahallesinde davet üzerine bir vatandaşın sofrasına konuk oldu. Aynı kadroya Milletvekili adayı Emre Çalışkan’da katılarak hastanedeki hasta yataklı tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ettiler.

Öte yandan AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe ise merkeze bağlı Nar Kasabasındaydı.

Nar kasabasının eski AK Partili, şimdi bağımsız belediye başkanı Ali Erdoğmuş’un yer aldığı Nar kasabası sakinlerinin iftar sofrasına konuk olan AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe, kasaba halkıyla sohbetlerde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)