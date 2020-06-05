AK Gençlikten örnek duyarlılık

NEVŞEHİR(MHA) İl gençlik kolları başkanı Furkan Türker yaptığı açıklamada; "5 Haziran dünya çevre günü dolayısıyla “su ürünlerinin desteklenmesi, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla öncü bir hareket başlattık. Bugün itibariyle barajımıza 1000 adet sazan balığı yavrusu bıraktık. 3 yıl içerisinde büyüyecek olan balıklarımız ekolojiye katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın yasal avlanma kurallarına uyarak avlanması durumunda barajlarımızdaki balık sayısı daha da artacaktır" dedi.