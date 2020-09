Aile Hekimleri Derneği Başkanı Gürbüz, “Sağlıkta şiddetin olduğu her yerde duruşumuz belli”

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti kınadıklarını ve acilen etkin bir yasa beklediklerini ifade etti.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddete karşı yaptığı açıklamada, Nevşehir Aile Hekimleri Derneği olarak sağlıkta şiddetin olduğu her yerde karşı duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz dedi. Dr. Gürbüz, “Her gün artarak devam eden şiddet olaylarının bir yenisi dün akşam Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin Basılması ile devam etmiştir. Görevi başın da mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline hem psikolojik hem fiziki saldırıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Can güvenliğimiz olmadan görevimizi yapmakta zorlanıyoruz. Vicdanımız ve sorumluluklarımız arasında görevimizi yapmaya çalışırken uğrağımız bu şiddet bizi çok yıpratmaktadır. İsteğimiz görevimizi huzurla, layıkıyla yapabilmektir. Biz sağlık çalışanları saati, bayramı, hafta sonu olmadan, ailesinden fedakarlık yaparak büyük özveriyle çalışan dev bir aileyiz. İstatistikler sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre 16 kat fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanların %70’i görev süreleri boyunca sözel ya da fiziksel şiddete uğramaktadır. Bu sayılara bir yenisi eklenmeden sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarla sağlık personelini karşı karşıya getiren uygulamalara son verilmesini bekliyoruz. Bizim yan yana telaffuz ederken bile zorladığımız bu iki sözcük ne yazık ki ülkemiz de hemen her gün birlikte anılıyor, çünkü maalesef her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Değerli Türk Halkı, sizden biri olan Aile Hekimlerinize, Sağlık Çalışanlarınıza sahip çıkın! Sağlık veren ellere zarar vermeyin. Bu aymazlığa Müsaade etmeyin sağlıkta şiddeti birlikte durduralım. Canı verende alanda Allah’tır. Doktor sağlık çalışanları vesiledir. Türk Milleti olarak ölüme saygı acımızı yaşamayı unutup nasıl etrafa şiddet uygular bir hale geldik kültürümüzden koptuk? Bu sayılara bir yenisi eklenmeden acilen etkin bir şiddet yasası çıkarılarak haklarımızın korunmasını görevimizi tedirgin olmadan huzurla yapabilmek için halkımızla birlikte şiddetin her yerde son bulmasını temenni ediyoruz” dedi.