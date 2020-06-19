Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Ramazanoğlu, Nevşehir Valiliğini Ziyaret Etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu ve beraberinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeleri; Zülfiye Füsun Kümet ve Sümeyye Şafak, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Vali İnci Sezer Becel tarafından yapılan karşılamanın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu tarafından Valilik Fuayene Salonu’nda Valilik Şeref Defteri imzalandı ve akabinde de Valilik Makamına geçildi.

Bir süre sohbetin ardından Vali İnci Sezer Becel, Kurul Üyeleri; Dr. Sema Ramazanoğlu’na, Zülfiye Füsun Kümet’e ve Sümeyye Şafak’a, ziyaretin anısına Kapadokya yöresine ait el sanatları hediyeleri takdim etti.