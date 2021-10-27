Ahmet Ulu, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı

15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi’nde bulunan Sizin Market sahibi Ahmet Ulu, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ulu, yaklaşık 20 yıldır başkanlık yapan ve bakkalı olmadığı için bakkalların sorunundan habersiz olan Yaşar Göncü’nün süresini doldurduğunu söyledi.

Ocak ayında yapılacak seçimler için adaylığını duyuran ve çalışmalara başlayan bakkal Ahmet Ulu, 17 yıldır bu sektörde olduğunu belirterek, bakkal esnafının tüm sorunlarını bildiğini söyledi.

Amacının üzüm yemek olduğunu, bağcıyla işinin olmadığını aktaran Ulu, “Sadece seçimlerde esnafın yanında olmak değil, her zaman yanında olma ve esnaflarımız için bir şeyler yapma gayretindeyiz. Amacımız bu. Oda ne iş yarıyor sadece aidat alıyor. Sadece seçim zamanı esnafı ziyaret ediyor. Bunu hem ben hem de diğer bakkal arkadaşlarımız söylüyor. Ben de bu durumdan hoşlanmıyorum. Esnafımız için hep birlikte çözüm üretmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Mevcut başkan ve yönetimin bakkalların sorunlarıyla hiç ilgilenmediğini savunan Ulu, “Pandemi döneminde esnafın yanında olması gerekirken esnaf arayıp bir şikayette bulunduğunda tamam diye geçiştiriliyor. O sorunun üzerine gidilip bir çözüm bulunmuyor.” dedi.

“BEN ÇALIŞMAZSAM BENİ DE DEĞİŞTİRSİNLER”

Bakkalların sorunlarını bildiğini aynı sorunları kendisinin de yaşadığını vurgulayan Ulu, “Bizim en büyük problemimiz 3 harfli dediğimiz marketler. Pandemi döneminde açılış kapanış saatlerinde sorunlar yaşadık. Ben bireysel olarak hem Valimizi hem de Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Keşke başkan sıfatıyla gidilseydi. Eğer esnaf arkadaşlarımız beni desteklerse hep birlikte esnafımızın menfaatine olan çalışmalar yapacağız. Esnafımız için her şeye varım. Ben oturmak için aday olmuyorum, çalışmak ve koşturmak için aday oluyorum.” şeklinde konuştu.

“Mevcut başkandan kimsenin memnun olduğunu düşünmüyorum.” diyen Ulu, “Bakkal arkadaşlarımızdan bazıları başkanı tanımıyor, bazıları da sadece seçimden seçime gelmesinden şikayetçi. Mevcut başkanın bir bakkalı bile yok. O yüzden bakkalın sorunlarını bilmiyor. Değişim zamanı geliyor. Ben çalışmazsam beni de değiştirsinler.” dedi.

Ulu, “Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasında çalışanlara, “Sizi işten çıkaracaklar” gibi söylemlerde bulunuluyor. Bunlar yalan. Kimse işten çıkarılmayacak.” ifadelerini kullandı.