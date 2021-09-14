Ahilik Haftası Kutlamaları Çelenk Töreni ve Ziyaretlerle Başladı.

13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanan 34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ve Oda Başkanlarından oluşan heyetin katılımıyla Nevşehir Esnaf Odaları Birliği Çelenginin Atatürk Anıtına konulmasıyla başladı. Akabinde heyet Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i Kapadokya alan Başkanlığındaki makamında ziyaret etti.

Ziyarette hafta etkinlikleri kapsamında yapılacak olan faaliyetler hakkında Vali Becel'e bilgiler verildi. Ziyarette Vali Becel; “Başta Nevşehir esnaf ve zanaatkârlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımın Ahilik Haftası’nı kutlar, hafta boyunca tertip edilecek etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Nevşehir Valiliği ziyareti sonrasında heyetçe Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ziyaret edildi.

Hafta etkinlikleriyle ilgili açıklama yapan NEVESOB Başkanı Pınarbaşı; "Esnaf ve sanatkarımızın köklü geçmişinin yansıması olan Ahilik Kültürü Haftasını bu yıl korana virüs salgın hastalığı nedeniyle minimum katılımcı ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu vesile ile esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutlarım" dedi.



