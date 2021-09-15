Ahilik Haftası Kutlama Töreni Gerçekleştirildi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda Ahilik haftası Kutlama Töreni gerçekleştirilerek; 2021 yılı İlin Ahisi, Kalfası ve Çırağına plaket ve ödülleri takdim edildi.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ev sahipliğinde düzenlenen törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz, Oda Başkanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan NEVESOB Başkanı Pınarbaşı; Ahilik kültürünün öneminden bahsederek esnaf ve sanatkarların ticaret hayatına olan katkılarından bahsetti.

Vali Becel konuşmasında; Esnaf ve sanatkarların kadirşinas, vatanına ve milletini çok seven kişiler olduğunu belirterek Ahilik Kültürünün yaşatılmasının önemi vurguladı ve seçilen ahi,kalfa ve çırağa iş hayatlarında başarılar diledi.