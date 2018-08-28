Ahilik haftası 17-23 Eylül tarihlerinde kutlanacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Valiliğinin yanı sıra Nevşehir esnaf sanatkarlar odaları birlik başkanlığı, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve turizm müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi odası, esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifinin de komite üyesi bulunduğu kutlama komitesinin kararlarına göre Ahilik haftası kutlama programı 17 Eylül günü Saat 10.30’da Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başlayacak.

Aynı gün oluşturulan heyet önce Nevşehir Valiliğini daha sonra ise Nevşehir belediyesini ziyaret edecekler.

20 Eylül Perşembe günü lale sanayiinde kortej yürüyüşü mehteran takımı eşliğinde yapılacak. Şed kuşanma törenin ardından ilin ahisine, çırağına ve kalfasına belgeleri takdim edilecek. Ahilik pilavı dağıtımının ardından unutulmaya yüz tutmuş meslekler fotoğraf sergisi ile buradaki etkinlikler sona erecek.

21 Eylül Cuma günü Kurşunlu camiinde Şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş esnaf ve sanatkarlar anısına bir mevlidi şerif okutulacak.