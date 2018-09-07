AHİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Kırşehir’de Yapıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığındaki toplantı; Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Niğde Valilerinin yanı sıra Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili ve ilgili kurum amirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda;

“Gerçekleştirilen Çalışmalar Hakkında Bilgi Sunulması, 2018 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Sunulması, 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin Onaylanması, Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hakkında Bilgi Sunulması ve Gelecek 1 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Çalışmalar Hakkında Bilgi Sunulması” konuları görüşülerek, gündemdeki diğer maddeler de ele alındı.

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a ev sahipliğinden ve katılımcılara da toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.