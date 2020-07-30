AHİKA Yanındaki 10 Bin Metre Karelik Arsa Yeniden Nevşehir Belediyesi’nin
Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Orman Genel Müdürlüğü’ne verilen Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki 10 bin metre karelik arsa Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yoğun girişimleri ile birlikte yeniden Nevşehir Belediyesi’ne kazandırıldı.
Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) binası yanında bulunan 10 bin 825 metre kare büyüklüğündeki arsanın yeniden Nevşehir Belediyesi’ne kazandırılması için büyük uğraşlar veren Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri nihayet sonuç verdi.
Başkan Arı’nın geçtiğimiz haftalarda Ankara’da gerçekleştirdiği yoğun temaslar sonrasında söz konusu arsa Nevşehir Belediyesi’ne ait Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan bir başka arsa ile takas edilmek suretiyle yeniden Nevşehir Belediyesi’ne geçti. Takas ile ilgili tapu devir işlemleri de tamamlandı.
Gerçekleştirilen bu takasın Nevşehir’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Arı, 10 bin 825 metre büyüklüğündeki arsa ile ilgili yapacakları değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.