AHİKA Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir’de Yapıldı
Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Ahika Merkez Binasında Yapıldı.
Ahiler Kalkınma Ajansı Aylık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı AHİKA Merkez binasında yapıldı.
Toplantı, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunulması ile başladı. Ardından “Jeotermal Otomasyon - Kumanda Sistemi”, “Manastır Vadisinin Turizme Kazandırılması”, “Aksaray Üniversitesi Hayvan Hastanesi” ve “Güzelyurt Turizme Açılıyor” Güdümlü Proje önerileri görüşüldü.
Yönetim Kurulu Toplantısı “Fizibilite Desteği” kapsamında gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesi, İnsan kaynakları politikası raporunun ve gelecek 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi sunulmasının ardından diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi.