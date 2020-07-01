AHBV Üniversitesi Rektörü Tekin’den NEVÜ Rektörü Aktekin’e Ziyaret
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
AHBV Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin beraberinde Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Ankara AHBV Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Kemal Şamlıoğlu ile birlikte, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne asaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara AHBV Üniversitesi'nde birlikte mesai arkadaşlığı yaptıkları dönemde önemli çalışmalara imza atan Rektör Aktekin’in Nevşehir’de de başarılı ve güzel işlere öncülük yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.
Ziyaretleri için Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Dr. Kemal Şamlıoğlu'na teşekkür eden Rektör Aktekin, eğitim ve öğretim alanında Türkiye'nin öncü iki ismini üniversitelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Aktekin NEVÜ'nün fiziki yapılanması başta olmak üzere, personel, öğrenci, bölüm ve programlar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Rektör Aktekin, manevi dünyamızın en önemli isimlerinden Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaş Veli hazretlerinin isimlerini taşıyan iki üniversite olarak, bu isimlerin temel ilke ve değerlerini de rehber edinerek, farklı alanlarda ortak projelere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.