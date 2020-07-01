AHBV Üniversitesi Rektörü Tekin’den NEVÜ Rektörü Aktekin’e Ziyaret

AHBV Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin beraberinde Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Ankara AHBV Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Kemal Şamlıoğlu ile birlikte, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne asaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara AHBV Üniversitesi'nde birlikte mesai arkadaşlığı yaptıkları dönemde önemli çalışmalara imza atan Rektör Aktekin’in Nevşehir’de de başarılı ve güzel işlere öncülük yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.

MEB Özel Öğretim Kurumları eski genel müdürlerinden, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Dr. Kemal Şamlıoğlu da, geçmişte MEB’de aynı dönemde genel müdürlük yaptıkları Prof. Dr. Aktekin'in Rektörlük görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun yükseköğretimle ilgili yürüttüğü çeşitli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretleri için Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Dr. Kemal Şamlıoğlu'na teşekkür eden Rektör Aktekin, eğitim ve öğretim alanında Türkiye'nin öncü iki ismini üniversitelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Aktekin NEVÜ'nün fiziki yapılanması başta olmak üzere, personel, öğrenci, bölüm ve programlar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Rektör Aktekin, manevi dünyamızın en önemli isimlerinden Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaş Veli hazretlerinin isimlerini taşıyan iki üniversite olarak, bu isimlerin temel ilke ve değerlerini de rehber edinerek, farklı alanlarda ortak projelere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.