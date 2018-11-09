Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi İlkay Akün, Kardelen Koleji’nde konferans verdi

Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi ve KADEM temsilcisi İlkay Akün konferans düzenlendi.

"Kardelen Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte bu hafta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi ve KADEM temsilcisi İlkay Akün Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesinin konuğu oldu. Ağız ve diş sağlığı konusunda verilen detaylı bilgilerin yanında özellikle üniversitede diş hekimliği fakültesi hedefleyen öğrencilerin sorularına cevap bulduğu konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Programın sonunda Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert tarafından Akün’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 14:03