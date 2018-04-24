AGD’nin uçurtma şenliğine ilgi büyüktü

Kahveci dağında, Kent Ormanında düzenlenen uçurtma etkinliğine aileleriyle birlikte gelen 300’e yakın çocuk ve yetişkinden kimisi hayatında ilk kez uçurtma uçurtmanın keyfine varırken, kimileri de uzun süredir unuttukları bir keyfi yeniden yaşamanın mutluluğuna eriştiler.

Anadolu Gençlik Derneğinin yemek ikramında da bulunduğu aileler ve çocuklardan bazıları kendi uçurtmalarını getirirken, bazıları ise derneğin özel hazırlattığı uçurtmaları tercih ettiler.

Dernek Başkanı Abdurrahim Doğru, etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, tüm Nevşehirli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)