AGD’den fetih kutlamasına davet

31 Aralık akşamı Nevşehir, Ürgüp ve Derinkuyu ilçe merkezlerinde yapılacak olan Mekke’nin fethi programları hakkında açıklamalarda bulunun Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Abdurrahim Doğru; “Miladi takvimle 2017 yılını bu hafta sonu geride bırakacağız ancak unutmamamız gereken iki olay var.

Birici olay şudur: İngiltere Savaş Kabinesinde dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı olan Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917’de yazdığı mektupta Filistin topraklarında Siyonistlere bir devlet vaadinde bulunmuştur. 2017 bu olayın 100. Yıldönümüdür. İkinci olay da şudur: 100 yıl önce, 9 Aralık 2017’de Filistin, İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Yani 2017, Birleşik Krallık güçlerinin Filistin topraklarındaki işgalinin 100. Yıldönümüdür. ABD Başkanı Trump’ın 6 Aralık günü Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi, Siyonist-Evangelist ortaklığının ikinci 100 Yıl için düşündükleri planların sadece ilk adımıdır. Emperyalist güçler adına Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi dedikleri evraklarda coğrafyamızın geleceğiyle ilgili kararlar alıyorlar. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye ve Katar’ın küresel tehdit olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor. Bunlar sadece okuyarak geçiştirilemez. Bu kararlar, açıklamalar, beyanatlar, ülkemizin, insanımızın, coğrafyamızın hayrına değildir. Arakan’da, Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar çatışmalarda yaşamını yitirmeye devam ediyor. Diğer taraftan 7 milyar 400 milyon insanın yaşadığı bu gezgenimizde her 12 saniyede bir 1 çocuğun açlık nedeniyle ölüyor. Her 4 saniyede 1 bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Yaklaşık 1 buçuk milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Emperyalist güçler tüm bunlar olurken hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekillerde uyutup uyuşturarak kitleleri duyarsızlaştırıyorlar ve hakikati örtbas ediyorlar. Biz adına Yılbaşı Eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı bir tavır takınmamızın İslam’ın bir gereği olduğuna inanıyoruz.

Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vidan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden Yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İstanbul’a gelip Boğaz’a demirleyen İngiliz Savaş Gemilerinden İstanbul ahalisine bedava dağıtılan alkol yeni dönemde işgalin ve sömürünün nasıl sürdürüleceğinin bir göstergesi olmuştur. Biz Yılbaşı kutlamalarının bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Alkol müptelası haline getirilen bir nesil sağlıklı düşünme ve sömürüye karşı direnme vasfını kaybediyor. Bu gecenin Yılbaşı Çekilişi gibi değişik organizasyonlarla Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullarda öğretmenler vasıtasıyla körpe dimağlara aşılanmasını ise kabul edilemez buluyoruz. Aynı şekilde devlet eli yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Pazar gününü 1 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi Programı düzenleyeceğiz.

Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü, ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Ayrıca biz, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayında yaşanılan gelişmeler zaten duyarlı olduğumuz Kudüs meselesinde daha çok adım atmamız gerektirdiğini göstermiştir.

Hem Kudüs’teki 100 yıllık işgali hem de Kudüs’ün doğusuyla batısıyla bir bütün olduğu gerçeğini gündemde tutmak adına geleneksel olarak düzenlediğimiz Mekke’nin Fethi Programında bir değişikliğe gittik ve programın adını Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi yaptık. Kaosun, sömürünün, çatışma ve savaşların yaşandığı dünyamızın her zamankinden daha fazla fetih ruhuna ve anlayışına ihtiyacı vardır. Fetih kavramı da anlamından saptırılmaya çalışılsa da biz hem kavramlarımıza hem de bu kavramların bize yüklediği sorumluluklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlığının Kelam-ı Kadim’in berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir.

Bu vesile ile 31 Aralık akşamı düzenleyeceğimiz Mekke’nin fethi ve Kudüs Gecesi programına tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.