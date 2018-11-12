AGD'nin düzenleyeceği Siyeri Nebi sınavı son başvuru tarihi 18 Kasım

NEVŞEHİR(MHA) Her yıl Türkiye geneli lise ve ortaokullar olarak yapılan yarışmaya bu sene ilk dönemde lise olmak üzere ortaokullar ise ikinci yarı dönemde yarışma yapılacak.

Edinilen bilgilere göre sınava girmek isteyen öğrenciler 18 Kasım tarihine kadar www.efendimizinizinde.com sitesinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte. Kayıt olan öğrencilere bu yıl Ahmet Cevdet Paşanın ''Son Peygamber Hz Muhammed'' adlı kitabı verilecek olup yarışmaya giren öğrencilere ilgili kitaptan sorular yöneltilecek.

AGD Nevşehir Şube başkanı Abdurrahim Doğru, “Bildiğiniz gibi her yıl MEB onaylı olarak ülke genelinde yapılan bir çalışmamızdır. Yaklaşık 2 haftadır arazide ilgili komisyonlarmız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede okul ziyaretleri yapılıyor, kayıtlar alınıyor ve kayıt olan öğrencilerimize bahsettiğiniz kitap verilecek. 15 Aralık tarihinde sınava tabi tutulacaklar. Bu sene il geneli ödüllerimizi erkek ve kızlar ayrı kategoride değerlendirilecek olup her iki kategorideki 1.ci olan öğrencilerimize 1500 TL, 2. olan öğrencilerimize 100 TL 3.cü olan öğrencilerimize 500'er TL verilecek. 4. ve 5. olan öğrencilerimize mansiyon ödülleri verilecektir. Ödüllerimiz Mekke’nin fethi programında takdim edilecektir. Buradan çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.