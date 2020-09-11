AFAD'tan Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Tatbikat İl Müdürlüğümüze gelen ‘1 (bir) vatandaşımızın Kızılırmak Nehrinde boğulma tehlikesi yaşadığı, 1 (bir) vatandaşımızın da suyun yükselmesi sonucunda oluşan adacıkta mahsur kaldığı’ ihbarı bildirilmesiyle; İl Müdürlüğümüzde görevli 18 (onsekiz) personel ile birlikte, 2(iki) adet Arama Kurtarma Aracı, 1 (bir) adet Minibüs, 2 (iki) Adet 4x4 Arazi aracı, 1 (bir) adet Drone, 1 (bir) adet Zodyak Bot ve 1 (bir) adet 8x8 Amfibi araç ile olay yerine intikal edilerek TAMP-Nevşehir yerel saha tatbikatı senaryosu gereği boğulma tehlikesi yaşayan 1(bir) vatandaşımızın ve mahsur kalan 1 (bir) vatandaşımızın kurtarılması üzerine kurgulanmış olup, başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.