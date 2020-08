AFAD Nevşehir Valilik Meydanı'nda Bilgilendirme Standı Açtı

Nevşehir Valiliği Hükümet Konağı meydanında açılan standı ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kurulan stantta acil durumlarda havadan olay alanını görüntülemede kullanılan insansız hava aracı, beton kırma aletleri, kazalarda kullanılan kesme ve ayırma makineleri ile kapalı mekânlarda oluşan pis havayı dışarı atmaya yarayan pervaneleri ve bazı arama kurtarma aletlerini inceledi.

AFAD görevlileri ile de bir süre görüşen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AFAD görevlilerinin en zor zamanlarda canlarını ortaya koyarak çalıştıklarını ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

Vali Becel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde AFAD tarafından açılan bilgilendirme standını tüm vatandaşların ziyaret etmesini isteyerek, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni unutmamamız gerekiyor. Ülkemiz deprem riski yüksek bir coğrafyaya sahip. Her an depreme ve benzeri afetlere hazır yaşamak zorundayız. Bu bilinci tüm vatandaşlarımızda oluşturarak, depremde meydana gelebilecek bir can kaybının önüne geçmeliyiz. Bu konuda AFAD yetkililerimiz hem stantta hem de internet ortamında AFAD’ın gönüllülük sistemi üzerinden vatandaşlarımıza gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler yapılıyor.” diye konuştu.

Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Saygı Ve Rahmetle Anıyoruz

Asrın felaketi olarak nitelenen Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçtiğinin altını çizen Vali Becel, “17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız ve hepimizin yüreğini yakan Marmara depreminin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi’nde, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da çok sayıda ev yerle bir olurken binlerce kişi hayatını kaybetmişti.