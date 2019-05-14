AFAD Başkanı Güllüoğlu, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Belediye Başkanı Arı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı tebrik etti. Arı’ya görevinde başarılar dileyen Güllüoğlu, Arı ile bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan çeşitli projelere ilişkin istişarelerin de yapıldığı ziyarette Başkan Arı, Dr.Güllüoğlu’na Avanos el sanatları ürünlerinden çini tabak hediye etti.

Güllüoğlu ise, Başkan Arı’ya AFAD Afet ve Acil Durum Çantası ile çeşitli AFAD yayınları hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2019, 23:53