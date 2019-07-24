Adnan Menderes Terminalinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi

Nevşehir Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali, iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemelerle ve modern yüzüyle dikkat çekiyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından kentin vitrini olan terminali daha iyi şartlara ulaştırmak ve hem vatandaşların hem de Nevşehir’e gelen misafirlerimizi mağdur etmemek için başlatılan iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda terminalde vatandaşlara kolaylık sağlayacak elektronik yolcu bilgilendirme sistemi kurulumu tamamlandı. Terminal içerisinde kurulan dijital ekranda bundan böyle yolcular şehirlerarası otobüslerin sefer saat ve peronlarını, köy ve kasaba dolmuşların hareket saatlerini ve belirli noktalara taksi ücretlerini görebilecek. Güvenlik tedbirleri arttırılan terminalde ayrıca yolcuların tek bir noktadan giriş ve çıkışlarının sağlanması ve şehir içi otobüs ve taksilere daha kolay ulaşabilmeleri içinde bir takım düzenlemeler yapıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemesi de tamamlanan terminal içerisinde ayrıca yolcuların talep ve isteklerini iletebilecekleri otogar yönetim ofisi oluşturuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 13:25