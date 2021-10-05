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Adliyenin en yeni avukatı

Nevşehir Barosunda Avukatlık stajını tamamlayan Av. Yusuf İNANICI yemin ederek Avukatlığa adımını attı.

Nevşehir 05.10.2021, 14:03
Adliyenin en yeni avukatı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle, Av. Yusuf İnanıcı cübbe giyerek Nevşehir Baro Başkanlığı tarafından hazırlanan ruhsatını teslim aldı. 

Nevşehir Barosu'nda Avukatlık Stajını tamamlayan Av. Yusuf İnanıcı Nevşehir Barosu Yönetim Kurulu ve Avukatlarının huzurunda yemin ederek Avukatlığa adımını attı. 

Nevşehir Barosu'nda düzenlenen törenle Av. Yusuf İnanıcı'ya cübbesi giydirilirken, ruhsatını ise Nevşehir Baro Başkanı Murat Boz'un elinden aldı. 

Nevşehir Baro Başkanı Av. Murat Boz, "Aramıza yeni katılan meslektaşımız Avukat Yusuf İnanıcı'yı kutlar, kardeşimize meslek hayatında üstün başarılar dilerim" dedi. 

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