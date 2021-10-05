Son Dakika
Adliyenin en yeni avukatı
Nevşehir Barosunda Avukatlık stajını tamamlayan Av. Yusuf İNANICI yemin ederek Avukatlığa adımını attı.
Nevşehir 05.10.2021, 14:03
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle, Av. Yusuf İnanıcı cübbe giyerek Nevşehir Baro Başkanlığı tarafından hazırlanan ruhsatını teslim aldı.
Nevşehir Barosu'nda Avukatlık Stajını tamamlayan Av. Yusuf İnanıcı Nevşehir Barosu Yönetim Kurulu ve Avukatlarının huzurunda yemin ederek Avukatlığa adımını attı.
Nevşehir Baro Başkanı Av. Murat Boz, "Aramıza yeni katılan meslektaşımız Avukat Yusuf İnanıcı'yı kutlar, kardeşimize meslek hayatında üstün başarılar dilerim" dedi.