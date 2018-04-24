Adayların meslekleri kriter olacak mı?

Seçime katılmaları kesinleşen 10 Partinin aday belirlemelerinde adayların mesleklerinin bir kriter olup olmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. AK Partinin son dönemlerde hukukçu isimlere öncelik vermesi gözlerden kaçmazken, diğer siyasi partilerin hangi kriterleri esas alarak aday belirleyeceği belirsizliğini koruyor.
2015 Kasım seçimlerinde seçime katılan 9 partinin adayları ve meslekleri şöyle idi:
Adalet Ve Kalkınma Partisi
1 Mustafa Açıkgöz Eczacı
2 Murat Göktürk Avukat
3 Ebubekir Gizligider Avukat
Doğru Yol Partisi
1 Bülent Kutlu Serbest
2 Mehmet Elbasan Serbest
3 Şerife Gül Kırık Ev hanımı
Milliyetçi Hareket Partisi
1 Mehmet Varol Eğitimci
2 Sait Yüksel İşadamı
3 Mustafa Uğur Eğitimci
Saadet Partisi
1 Uğur Keleş Doktor
2 Ali Kolbaşı Serbest
3 Abbas Büken Tüccar
Cumhuriyet Halk Partisi
1 Hilmi Bülent Tekiner Serbest
2 Cuma Yorgancı Doktor
3 Mehmet Değirmenci Emekli
Demokrat Parti
1 Durmuş Alagöz Emekli Gazeteci
2 Rıza Sakallı Emekli
3 Kadri Uslu Ziraat Mühendisi
Vatan Partisi
1 Yıldız Yazıcı Mühendis
2 Cahit Topuz Otel Müdürü
3 Elif Murşil Serbest
Bağımsız Türkiye Partisi
1 İkbal Şişman Eğitimci
2 Paşa Altınsoy Esnaf
3 Melek Büvelek Ev Hanımı
Büyük Birlik Partisi
1- Yavuz Başaran Emekli
2- Ali Kolbaşı Emekli
3- Ramazan Başer Emekli
Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)