Açılış Öncesi Son Hazırlıkları Yapılan Buklet Fabrikasını Gezen Başkan Arı’dan İstihdam Müjdesi

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Nevşehir Kapalı Pazar Yeri altında kurulacak ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş çatısı altında faaliyet gösterecek olan Buklet Fabrikasını gezdi.

İnşaat çalışmaları devam eden fabrika içerisindeki üretim alanları, sosyal tesisler, yemekhane ve idari bölümleri gezerek çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, “Nissa” markası ile şampuan, terlik, havlu, duş jeli ve şampuan gibi otellerde kullanılan günlük tüketim ürünlerinin yanı sıra maske ve dezenfektan üretiminin gerçekleştirileceği fabrikanın Ekim ayında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş’nin 2019 yılındaki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurulmasına müsaade ettiği tek belediye şirketi olduğunu hatırlatan Arı, bu şirket sayesinde Nevşehir Belediyesi olarak hem bölge ve ülke ekonomisine hem de şehirdeki istihdama ciddi katkılar sağlayacaklarını ifade etti.

Fabrikanın dezenfektan üretimine ve satışına şimdiden başladığını ve Nevşehir Belediyesi’nin kısa sürede ihracat yapan bir belediye olacağını vurgulayan Arı, “Burada 3 bin metre karelik bir alanımız var. Burada otellerde günü birlik tüketilen şampuan, vücut losyonu, duş jeli, terlik gibi otellerde kullanılan malzemeleri üreteceğiz. Bu ürünlerin ülkemizde ve bölgemizde ciddi bir pazar payı var ancak bölgemizdeki oteller şehrimizde böyle bir fabrika olmadığı için İstanbul, Ankara ve Antalya’dan temin ediyorlar. Bizde Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Turizm ve Spor A.Ş çatısı altında kurduğumuz bu fabrika ile bu ürünlerin şehrimizde üretilmesini sağlayacağız. Hammaddeleri stoklayacağımız tanklarımızın kurulumu tamamlandı, makinelerimiz ise bu ay sonunda gelecek. Ekim ayında tamamen kuruluşumuzu tamamlayarak faaliyete geçeceğiz. Turizmde pandemiden kaynaklanan duraksamadan dolayı fabrikamızın kuruluşu biraz gecikti ancak en kısa zamanda belediyelerin sadece altyapı, yol, park yapmadığı ihracatta yaptığını göstereceğiz. İhracat yapan ilk belediye olacağız. Yavaş yavaş personel alımlarına başlayacağız. Bunla ilgili ilana çıkacağız. Burada bizim ihtiyacımız olan personel arkadaşların özelliklerini sıralayacağız ve İŞKUR üzerinden müracaatları kabul edeceğiz. Birinci aşamada 15 kişi alacağız sonrasında bu sayıyı çok daha arttıracağız. “ dedi.