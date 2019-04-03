Acil Çağrı Merkezi Hizmet Ağını Genişletmeye Devam Ediyor

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acil Çağrı Merkezinin 156 Jandarma ve 112 Sıhhi İmdat ihbar hatlarının karşılamaya başlaması nedeni ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, Jandarma ve Sıhhi imdat hatlarına gelen ilk çağrıların karşılanması ve aktarılmasını gözlemledi. Burada İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesinden gelen teknik ekip ve diğer yetkililerden sistem ve yazılım hakkında detaylı bilgiler aldı.



Vali İlhami Aktaş, vatandaşlarımızın acil çağrı hizmetleri için tek bir numara kullanmalarını sağlayacak olan sisteme, Nevşehir için bugün itibariyle; 156 Jandarma ve 112 sıhhi imdat çağrılarının entegre edilmiş olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte 155 Polis, 112 Afad ve 177 Orman Yangını ihbar hatlarının sisteme entegre edilmesi ile sistemin tamamlanacağını söyledi.



Daha sonra Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile görevlilere hayırlı olsun diyerek, kolaylıklar dileyen Vali Aktaş ve heyet, 112 Acil Çağrı Merkezinden ayrıldılar.



Ziyaretlerinde Vali İlhami Aktaş’a; Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kaman ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin eşlik etti.