Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve il düzeyinde ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin alınması ve sorunların giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda; Acil Çağrı Merkezinin 2019 yılında aktif olarak faaliyetlerine başlayarak yıl içerisinde, 110 İtfaiye (Merkez İlçe), 112 Sıhhi imdat, 156 Jandarma, 155 Polis İmdat ve 122 Afad çağrılarını karşılamak suretiyle il geneli acil çağrıların yaklaşık % 90’nını bünyesine dahil ettiğini, Acil Çağrı Merkezimizin önümüzdeki süreçte 177 (Orman Yangını) ve ilçe 110 (İtfaiye) çağrılarını bünyesine katmak suretiyle sürecini tamamlayacağını, sürecin tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımızın acil durumda bir tek numarayı 112 aramalarının yeterli olacağını, birden fazla kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm kurumların eşgüdüm içerisinde, hızlı ve etkin bir müdahale imkânına kavuşacağını belirten Vali İlhami Aktaş, 2019 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların %84’ünün gereksiz, % 16’sınının gerekli çağrı olduğunu bu nedenle de vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemesinin büyük önem arz etmekte olduğunu söyleyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin tarafından Acil Çağrı Merkezi ve faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan sunumun ardından, 2019 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi yapılarak, karşılıklı bilgi alışverişi ve önerilerde bulunuldu.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Şubat Ayı Toplantısına; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kaman, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı, Tarım ve Orman 8. Bölge Nevşehir Şube Müdürü Erol Aksoy ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve ilgili şube müdürleri katıldı.