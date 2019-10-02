Açıkgöz’den Sarıaslan’a Cevap

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz’den, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasından dolayı CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’a cevap geldi.

Açıkgöz’den Sarıaslan’a Cevap
banner230

Açıkgöz, Sarıaslan’ın iddialarına cevaben TBMM’deki konuşmasında, “CHP Nevşehir Milletvekili Sayın Sarıaslan’ı, TBMM Genel Kurulu kürsüsündeki 2 Ekim 2019 tarihli konuşmasından dolayı siyasi üslup ve adaba davet ediyorum.

Sayın Sarıaslan; şehirden kopuk, haberiniz olup olaylara vakit ayırmadan, yaptığınız haksız eleştirilerinize; Nevşehir’in saygın ve çalışkan Valisine siyasi ahlak, adap ve hiçbir insana yakışmayan haksız yakıştırmanızdan dolayı sizi kınıyorum.

Kozaklı’da FTR Hastanesi olduğunu bilmeyen; Hacıbektaş’ta yapılanları görmeyen, Avanos köprüsünü o dönemki kendi partilerine mensup belediye başkanının istemediğini, hangi sanayi sitesine doğalgazın istendiğini bilmeyen Sayın Vekili tekrardan kınıyorum.” dedi.

.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın konuşması için

TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 23:43
YORUM EKLE
Gönder