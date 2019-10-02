Açıkgöz’den Sarıaslan’a Cevap

Açıkgöz, Sarıaslan’ın iddialarına cevaben TBMM’deki konuşmasında, “CHP Nevşehir Milletvekili Sayın Sarıaslan’ı, TBMM Genel Kurulu kürsüsündeki 2 Ekim 2019 tarihli konuşmasından dolayı siyasi üslup ve adaba davet ediyorum.

Sayın Sarıaslan; şehirden kopuk, haberiniz olup olaylara vakit ayırmadan, yaptığınız haksız eleştirilerinize; Nevşehir’in saygın ve çalışkan Valisine siyasi ahlak, adap ve hiçbir insana yakışmayan haksız yakıştırmanızdan dolayı sizi kınıyorum.

Kozaklı’da FTR Hastanesi olduğunu bilmeyen; Hacıbektaş’ta yapılanları görmeyen, Avanos köprüsünü o dönemki kendi partilerine mensup belediye başkanının istemediğini, hangi sanayi sitesine doğalgazın istendiğini bilmeyen Sayın Vekili tekrardan kınıyorum.” dedi.

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CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın konuşması için

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Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 23:43