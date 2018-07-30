Açıkgöz, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bugün ilk olarak Göreme Belediyesinin yapımını üstlendiği su deposunun açılışına AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve beraberindeki heyetle katılan Açıkgöz, “Göreme Belediyemizin yapımını üstlendiği su deposu inşaatının temelini dualarla attık.

Su, candır. Emeği geçen herkese ve Belediye Başkanımız Sn @nuricingil’e teşekkür ediyorum. Durmak yok, büyüyen #Nevşehir için hep birlikte çalışmaya DEVAM.” dedi.

Temel atma töreninin ardından Göreme Belediye Başkanlığında ziyaretlerine devam eden Açıkgöz, “Göreme Belediyemizi ziyaretimizde yapımı devam eden projeleri hakkında Belediye Başkanımız Sn @nuricingil ile istişarelerde bulunduk.

Eşsiz güzelliklerin diyarı #Kapadokya’mızın güzide beldesi #Göreme’mize de yerli ve yabancı tüm konuklarımızı bekliyoruz.” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile birlikte Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesinde devam ettirilen refüj düzenlemeleri ile yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Açıkgöz,”Emektar işçi kardeşlerimize kolaylıklar diledik. #SevdamızNevşehir” dedi.