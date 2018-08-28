Açıkgöz yine fark ettiriyor

NEVŞEHİR(MHA) Meclisin çalışmalarına ara vermesiyle birlikte hemen hemen her gün Nevşehir’in, ilçe, kasaba ve köylerini gezen, sorunları yerinde tespit edip çözüm üreten isim olan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz özellikle sivil toplum kuruluşlarına olan yakınlığı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Birlik Vakfının Nevşehir’de her geçen gün daha etkin çalışmalarda bulunmasına büyük katkı sağlayan isim olan Vekil Açıkgöz, bu yıl profesyonel lig de mücadele edecek olan Nevşehir Belediye Spor’a olan yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi katip üyeliği nedeniyle de Nevşehir’i mecliste en üst düzeyde temsil eden isim olan AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz’ün son dönemlerdeki etkin siyasetinin ardından Nevşehir’in en etkin siyasetçisi olması dikkatlerden kaçmıyor.