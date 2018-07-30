Açıkgöz ve Seçen Belediye hizmet alanlarında incelemelerde bulundu

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün de katıldığı inceleme gezisinde Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2000 Evler Mahallesi’ndeki bazı esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2000 Evler Mahallesi’nde devam eden refüj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Seçen’in incelemesine TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ de katıldı.

Seçen, Şifa Meydanı başta olmak üzere bölgede Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol düzenleme çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, bölgedeki çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve hayırlı işler dileğinde bulundu

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 18:05