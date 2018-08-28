Açıkgöz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

AK Parti Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Açıkgöz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Açıkgöz," Nevşehir milletvekilleri olarak İl Başkanlığımızda hemşerilerimizle buluşuyor; vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinliyoruz. Her alanda
hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, çözüm üretmeye, büyüyen ve gelişen Nevşehir için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz çünkü #SevdamızNevşehir.

Eşsiz güzelliklerin diyarı Nevşehir’imize, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle yerli ve yabancı rekor sayıda konuğumuz geldi. Öz kaynaklarımızın, yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin farkındayız. Güçlü ekonomi için güçlü Türkiye diyerek çıktığımız kutlu yolda milletimizle el ele, gönül gönüle yürümeye AK sevdalılar olarak devam edeceğiz. Bizler çalışacağız; aziz milletimiz ve Türkiye kazanacak.” dedi

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