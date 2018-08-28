Açıkgöz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Açıkgöz," Nevşehir milletvekilleri olarak İl Başkanlığımızda hemşerilerimizle buluşuyor; vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini dinliyoruz. Her alanda

hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, çözüm üretmeye, büyüyen ve gelişen Nevşehir için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz çünkü #SevdamızNevşehir.



Eşsiz güzelliklerin diyarı Nevşehir’imize, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle yerli ve yabancı rekor sayıda konuğumuz geldi. Öz kaynaklarımızın, yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin farkındayız. Güçlü ekonomi için güçlü Türkiye diyerek çıktığımız kutlu yolda milletimizle el ele, gönül gönüle yürümeye AK sevdalılar olarak devam edeceğiz. Bizler çalışacağız; aziz milletimiz ve Türkiye kazanacak.” dedi