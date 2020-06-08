Açıkgöz: "Üreten çiftçimizin her daim yanındayız"

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ‪@nevsehiriltarim İl Müdürlüğümüzde Ziraat Odalarımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik.‬‪Bölgemizin marka ürünü #patates’te sözleşmeli üretimin önemini ve üretimden pazarlamaya kadar stratejik planlamayı istişare ettik‬.‪Patates Çiftçimize Müjde‬ ‪Patateste, hububatta sözleşmeli tarıma geçişle alakalı Nevşehirli çiftçilerimize müjdemizi veriyoruz. Üreten, gelişen, kazanan #Nevşehir’imize hayırlı olsun. #SevdamızNevşehir’imiz Üretim Atağına Geçiyor Bölgemizde alternatif tarım ürünlerinden susam, çörek otu, lavanta desteklemeleri ile yeni projeleri İnşAllah kazandıracağız.‬ Hayırlı olsun. dedi