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Açıkgöz: "Üreten çiftçimizin her daim yanındayız"
AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Ziraat Odaları Başkanları ve Muhtarlar ile Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bir araya geldi.
Nevşehir 08.06.2020, 17:07
AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz @nevsehiriltarim İl Müdürlüğümüzde Ziraat Odalarımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik.Bölgemizin marka ürünü #patates’te sözleşmeli üretimin önemini ve üretimden pazarlamaya kadar stratejik planlamayı istişare ettik.Patates Çiftçimize Müjde Patateste, hububatta sözleşmeli tarıma geçişle alakalı Nevşehirli çiftçilerimize müjdemizi veriyoruz. Üreten, gelişen, kazanan #Nevşehir’imize hayırlı olsun. #SevdamızNevşehir’imiz Üretim Atağına Geçiyor Bölgemizde alternatif tarım ürünlerinden susam, çörek otu, lavanta desteklemeleri ile yeni projeleri İnşAllah kazandıracağız. Hayırlı olsun. dedi