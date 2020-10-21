AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" kutlama mesajı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Hakkaniyet, dürüstlük ilkeleri ile halkın doğru haber alması ve kamu yararının gözetilmesi adına basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak evrensel bir mesleği onurlu bir şekilde icra eden, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emeklerini esirgemeyen; ilimizin ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Eşsiz güzelliklerin diyarı Nevşehir’imizin, Kapadokya’mızın değerlerini dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide gazetecilerine ve basın mensuplarımıza, fedakâr gazetecilerimize de şahsım, hemşerilerim ve milletimiz adına şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum.

Dünyanın salgın hastalık, açlık, savaş ve diğer sorunlarla boğuştuğu bugünlerde de geçmişte olduğu gibi gözlerini sakınmadan emek harcayan değerli gazetecilerimizin emekleri takdire şayandır. Basın özgürlüğünün yanı sıra, kamunun bilgi edinme hakkının da yılmaz savunucu olan gazetecilerimizi bir kez daha kutluyorum. Değerli gazetecilerimizin meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi