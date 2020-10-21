Açıkgöz'ün, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" kutlama mesajı
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" kutlama mesajı
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz'ün, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" kutlama mesajı
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
Eşsiz güzelliklerin diyarı Nevşehir’imizin, Kapadokya’mızın değerlerini dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide gazetecilerine ve basın mensuplarımıza, fedakâr gazetecilerimize de şahsım, hemşerilerim ve milletimiz adına şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum.
Dünyanın salgın hastalık, açlık, savaş ve diğer sorunlarla boğuştuğu bugünlerde de geçmişte olduğu gibi gözlerini sakınmadan emek harcayan değerli gazetecilerimizin emekleri takdire şayandır. Basın özgürlüğünün yanı sıra, kamunun bilgi edinme hakkının da yılmaz savunucu olan gazetecilerimizi bir kez daha kutluyorum. Değerli gazetecilerimizin meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım.
Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ
AK Parti Nevşehir Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi